Місцеві мешканці мають бути готові до подорожчання проїзду в Житомирі, тому розповідаємо про нові розцінки.

У Житомирі з 20 вересня набирає чинності рішення виконкому міської ради, яке передбачає подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Про подорожчання проїзду в Житомирі вперше заговорили на початку вересня, коли Житомирська міська рада опублікувала проєкт рішення щодо підняття розцінок на квитки у громадському транспорті.

А вже 17 вересня виконком Житомирської міської ради підтримав рішення, за яким з 20 вересня відбудеться подорожчання проїзду в Житомирі. Як пояснив заступник міського голови, нинішня вартість квитків навіть після підвищення залишатиметься меншою від реальної собівартості перевезення.

За підрахунками комунальних підприємств, один пасажир у тролейбусі чи трамваї обходиться місту майже у 38 гривень, а в автобусі понад 30 гривень.

У рішенні йдеться про конкретні суми. В електротранспорті ціна квитка за транспортною карткою зросте з 8 до 10 гривень, а при оплаті банківською карткою, він коштуватиме вже 12 грн замість 10.

В автобусах нові розцінки виглядають так: транспортна картка - 15 грн замість 13, банківська - 15 грн замість 14. Для дітей та пільговиків із картками умови залишаються без змін. Місячні проїзні з безлімітною кількістю поїздок теж збережуть стару ціну.

Представники міської влади наголошують, що ріст розцінок повʼязаний зі зростанням вартості електроенергії, пального, запасних частин і витрат на технічне обслуговування транспорту. Це основні статті, які найбільше вплинули на підняття тарифів.

Тож місцевим мешканцям знову доведеться пристосовуватися до більших витрат на пересування містом.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни