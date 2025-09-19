Нова система оплати проїзду у Запоріжжі дозволяє швидше сідати в транспорт.

У серпні в Запоріжжі запровадили нову систему оплати проїзду, повідомляє Politeka.

Тепер пасажири користуються транспортом без паперових квитків, застосовуючи електронну картку або смартфон. Валідатори, встановлені у тролейбусах, автобусах і трамваях, автоматично списують оплату при прикладанні пристрою. Спеціальна картка отримала назву «Січ Загальна». Придбати її можна у касі депо на вул. Шкільна, 2, або біля головного входу підприємства з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:30.

Ціна картки становить 60 гривень, і після активації вона діє на всі маршрути міського транспорту. Поповнення можливе через термінали EasyPay. Використання електронного носія дозволяє економити час, уникати черг та зручно оплачувати поїздки регулярно. Попит на картку високий, проте організація процесу забезпечує мінімальне очікування.

Впроваджена електронна система демонструє цифровий розвиток транспортної сфери. Замість паперових квитків пасажири користуються QR-кодом або карткою, що спрощує оплату та робить поїздки комфортнішими.

Представники «Запоріжелектротранс» повідомляють, що нова система оплати проїзду у Запоріжжі дозволяє швидше сідати в транспорт, знижує ймовірність помилок при розрахунках та забезпечує зручні умови для пересування містом.

Завдяки цьому мешканці можуть планувати поїздки більш ефективно та економно.

До слова, у Запорізькій області також ввели новий графік руху транспорту.

Новий маршрут з’єднає площу Запорізьку із Сімферопольським шосе. Розклад адаптовано під години пік, щоб забезпечити перевезення пасажирів у найбільш завантажені години.

