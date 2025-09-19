В августе в Запорожье ввели новую систему оплаты проезда, сообщает Politeka.

Теперь пассажиры пользуются транспортом без бумажных билетов, применяя электронную карту или смартфон. Валидаторы, установленные в троллейбусах, автобусах и трамваях, автоматически списывают оплату при приложении устройства. Специальная карточка получила название «Сечь Общая». Приобрести ее можно в кассе депо по ул. Школьная, 2 или у главного входа предприятия с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:30.

Цена карты составляет 60 гривен, и после активации она действует на все маршруты городского транспорта. Пополнение возможно через терминалы EasyPay. Использование электронного носителя позволяет экономить время, избегать очередей и удобно оплачивать поездки регулярно. Спрос на карту высок, однако организация процесса обеспечивает минимальное ожидание.

Внедренная электронная система демонстрирует цифровое развитие транспортной сферы. Вместо бумажных билетов пассажиры пользуются QR-кодом или картой, что упрощает оплату и делает поездки более комфортными.

Представители «Запорожэлектротранса» сообщают, что новая система оплаты проезда в Запорожье позволяет быстрее садиться в транспорт, снижает вероятность ошибок при расчетах и ​​обеспечивает удобные условия для передвижения по городу.

Благодаря этому жители могут планировать поездки более эффективно и экономично.

К слову, в Запорожской области также был введен новый график движения транспорта.

Новый маршрут соединит Запорожскую площадь с Симферопольским шоссе. Расписание адаптировано под час пик, чтобы обеспечить перевозку пассажиров в наиболее загруженные часы.

