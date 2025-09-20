Местные жители должны быть готовы к подорожанию проезда в Житомире, поэтому мы рассказываем о новых расценках.

В Житомире с 20 сентября вступает в силу решение исполкома городского совета, предусматривающее подорожание проезда , сообщает Politeka.

О подорожании проезда в Житомире впервые заговорили в начале сентября, когда Житомирский городской совет опубликовал проект решения о повышении расценок на билеты в общественном транспорте.

А уже 17 сентября исполком Житомирского городского совета поддержал решение, согласно которому с 20 сентября произойдет подорожание проезда в Житомире. Как пояснил заместитель городского головы, нынешняя стоимость билетов даже после повышения будет оставаться меньше реальной себестоимости перевозки.

По подсчетам коммунальных предприятий, один пассажир в троллейбусе или трамвае обходится городу почти в 38 гривен, а в автобусе более 30 гривен.

В решении идет речь о конкретных суммах. В электротранспорте цена билета по транспортной карте вырастет с 8 до 10 гривен, а при оплате банковской картой он будет стоить уже 12 грн вместо 10.

В автобусах новые расценки выглядят так: транспортная карта – 15 грн вместо 13, банковская – 15 грн вместо 14. Для детей и льготников с карточками условия остаются без изменений. Месячные проездные с безлимитным количеством поездок тоже сохранят старую цену.

Представители городских властей отмечают, что рост расценок связан с ростом стоимости электроэнергии, горючего, запасных частей и расходов на техническое обслуживание транспорта. Это основные статьи, наиболее повлиявшие на поднятие тарифов.

Так что местным жителям снова придется приспосабливаться к большим затратам на передвижение по городу.

