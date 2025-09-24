Ограничение движения транспорта в Житомирской области позволит обеспечить безопасное передвижение и организованную объездную схему на период работ.

С 22 сентября в Малине будут планировать ограничения движения транспорта в Житомирской области из-за временного перекрытия моста через реку Ирша, сообщает Politeka.

Власти города информируют, что движение транспорта будет осуществляться по временному объездному участку.

Департамент регионального развития Житомирской областной государственной администрации сообщил о перекрытии моста на период с 22 сентября 2025 года по 6 октября 2025 года. Во время этого времени водители и перевозчики будут использовать объездную переправу.

Водителей, местных перевозчиков и предприятия призывают учитывать временное изменение организации дорожного движения.

На время перекрытия все участники движения получат информацию об альтернативных маршрутах и ​​инструкциях по объезду. Переправа через реку Ирша будет недоступна для передвижения транспорта до 6 октября 2025 года.

Итак, с 22 сентября по 6 октября 2025 водители и перевозчики в Малине будут пользоваться временным объездным участком.

К слову, в Житомире также сообщалось о подорожании проезда.

В автобусах новые расценки выглядят так: транспортная карта – 15 грн вместо 13, банковская – 15 грн вместо 14. Для детей и льготников с карточками условия остаются без изменений. Месячные проездные с безлимитным количеством поездок тоже сохранят старую цену.