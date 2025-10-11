В начале отопительного сезона 2025 года в Полтавской области предприятие «Полтававодоканал» планирует завершить техническое переоснащение теплогенераторного оборудования для использования энергоприродного газа вместо электроэнергии.

Начало отопительного сезона 2025 года в Полтавской области отмечается высоким уровнем готовности жилищного фонда, социальных объектов и коммунальных сетей, сообщает Politeka.

На 19 сентября подготовка превышает 90%, отметил директор областного департамента строительства и ЖКХ Эдуард Рева во время заседания постоянной комиссии областного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса. Водоснабжающие и канализационные сети готовы на 93%, а тепловое хозяйство показывает показатель более 90%. Общая готовность ЖКХ области достигает примерно 92%.

Для поддержки ключевых объектов на предприятиях жизнедеятельности установлено 430 генераторов мощностью 27 мегаватт. Кроме того, международные партнеры предоставили 21 когенерационную установку общей мощностью более 8 мегаватт: пять единиц предоставлено USAID, шестнадцать – GIZ. Продолжаются работы по монтажу и подключению оборудования.

В Кременчуге и Горишних Плавнях идет замена котлов, в Миргороде модернизируют блочно-модульные установки, а в Полтаве и Лубнах ремонтируют дымовые трубы и запорную арматуру. Готовность "Полтававодоканала" к старту сезона составляет 95%, продолжаются работы по реконструкции коллекторов на улицах Театральная и Соборная.

В начале отопительного сезона 2025 года в Полтавской области предприятие «Полтававодоканал» планирует завершить техническое переоснащение теплогенераторного оборудования для использования энергоприродного газа вместо электроэнергии. Это позволит экономить до 40% ресурса по сравнению с предыдущим отопительным периодом, повысив эффективность и стабильность теплоснабжения населения и социальной инфраструктуры.

Источник: Суспільне

