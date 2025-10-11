Початок опалювального сезону 2025 в Вінниці відбудеться після завершення всіх підготовчих робіт.

Початок опалювального сезону 2025 в Вінниці традиційно планується на 15 жовтня, проте точна дата може змінюватися залежно від погодних умов, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради визначає старт подачі тепла, коли середньодобова температура тримається на рівні 8 °C або нижче протягом трьох діб. Спершу тепло надходить у дитсадки, школи, лікарні та заклади культури, після чого – у багатоквартирні будинки на основі заявок керівників установ. Минулого року подачу опалення у соціальні заклади розпочали 14 жовтня, а у житлові об’єкти – 21 жовтня.

Опалювальний сезон 2025 Вінниця забезпечують КП «Вінницяміськтеплоенерго» та КП «Вінницяоблтеплоенерго». Підприємства проводять підготовку котелень, теплових пунктів і мереж. Цьогоріч «Вінницяміськтеплоенерго» реконструювало 23 ділянки тепломереж і гарячого водопостачання загальною протяжністю 3,9 км двотрубного прокладання. Старт подачі тепла здійснюється після заповнення системи теплоносієм. Роботи почали 1 вересня, і до 1 жовтня всі 1210 багатоповерхівок, які обслуговує КП ВМР, мали бути готові.

Виконавчий комітет 2 жовтня 2025 року затвердив рішення «Про початок опалювального періоду 2025–2026 років для бюджетних установ та організацій громади». Подача тепла у заклади відбуватиметься за письмовими заявками керівників, а рішення щодо багатоквартирних будинків буде ухвалене окремо.

Історично опалення у Вінниці стартувало у різні дати: 2015 – 10 жовтня, 2016 – 19 жовтня, 2017 – 4 жовтня для закладів та 12 жовтня для будинків, 2018 – 15 жовтня, 2019 – 15 жовтня, 2020 – 19 жовтня, 2021 – 11 жовтня, 2022 – 13 жовтня для закладів та 24 жовтня для багатоповерхівок, 2023 – 16 жовтня, 2024 – 21 жовтня. Точну дату включення опалення у 2025 році визначить виконком міської ради.

Початок опалювального сезону 2025 в Вінниці відбудеться після завершення всіх підготовчих робіт, заповнення систем теплоносієм і забезпечення готовності соціальних та житлових об’єктів, що гарантує комфортні умови для населення.

Джерело: vinnitsa.info

