Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області спрямована на підтримку осіб, які потребують додаткової фінансової допомоги для покриття базових потреб.

Українці, які досягли пенсійного віку, але не набули стажу для отримання пенсії, мають право на грошову допомогу для пенсіонерів у Кіровоградській області, повідомляє Politeka.net.

Як наголошують у Пенсійному фонді України, така соціальна виплата призначена для найбільш вразливих категорій населення, які через об’єктивні обставини не можуть самостійно забезпечити належний рівень життя.

Вона спрямована на підтримку осіб, які потребують додаткової фінансової допомоги для покриття базових потреб.

Перш за все допомога надається тим, хто не отримує пенсію або інші соціальні виплати, що призначені для компенсації шкоди, завданої травмами на виробництві або внаслідок нещасного випадку. Крім того, право на отримання допомоги мають малозабезпечені громадяни, середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість місяців не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становить 2361 гривню.

До категорій осіб, які можуть претендувати на грошову допомогу для пенсіонерів у Кіровоградській області, також відносяться:

громадяни, яким виповнилося 65 років, але які не мають права на пенсію;

з інвалідністю I групи, якщо вони не отримують пенсійних виплат;

діти померлого годувальника, включно з тими, що народилися протягом 10 місяців після смерті годувальника, якщо він на момент смерті не мав достатнього страхового стажу для призначення пенсії особі з інвалідністю III групи.

Розмір соціальної виплати

Сума визначається виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і залежить від категорії одержувача:

150 % – для трьох і більше дітей померлого годувальника;

120 % – для двох дітей померлого годувальника;

100 % – з інвалідністю I групи, жінок зі званням “Мати-героїня”, а також на одну дитину померлого годувальника;

80 % – з інвалідністю II групи;

60 % – з інвалідністю III групи;

50 % – для священнослужителів, церковнослужителів та осіб, які щонайменше 10 років до набрання чинності Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» займали виборні або призначувані посади в офіційно визнаних і легалізованих релігійних організаціях (підтверджується архівними документами або показаннями свідків);

30 % – для осіб, які досягли віку, визначеного статтею 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Як оформити

Подати заявку на призначення можна кількома зручними способами:

через уповноважених представників територіальної громади;

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійного фонду;

за допомогою державного порталу «Дія».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: яка ситуація на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: українцям пояснили, на що можна витратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: як сарана вплине на ціни у магазинах.