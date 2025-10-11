Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области направлена ​​на поддержку лиц, нуждающихся в дополнительной финансовой помощи для покрытия базовых нужд.

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не получившие стажа для получения пенсии, имеют право на денежную помощь для пенсионеров в Кировоградской области, сообщает Politeka.net.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, такая социальная выплата предназначена для наиболее уязвимых категорий населения, которые в силу объективных обстоятельств не могут самостоятельно обеспечить надлежащий уровень жизни.

Она направлена ​​на поддержку лиц, нуждающихся в дополнительной финансовой помощи для покрытия базовых потребностей.

Прежде всего, помощь оказывается тем, кто не получает пенсию или другие социальные выплаты, предназначенные для компенсации ущерба, причиненного травмами на производстве или вследствие несчастного случая. Кроме того, право на получение пособия обладают малообеспеченными гражданами, среднемесячный совокупный доход которых за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 грн.

К категориям лиц, которые могут претендовать на пособие для пенсионеров в Кировоградской области, также относятся:

граждане, которым исполнилось 65 лет, но не имеющие права на пенсию;

с инвалидностью I группы, если они не получают пенсионные выплаты;

дети умершего кормильца, включая родившихся в течение 10 месяцев после смерти кормильца, если он на момент смерти не имел достаточного страхового стажа для назначения пенсии лицу с инвалидностью III группы.

Размер социальной выплаты

Сумма определяется исходя из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, и зависит от категории получателя:

150% – для троих и более детей умершего кормильца;

120% – для двоих детей умершего кормильца;

100% - с инвалидностью I группы, женщин со званием "Мать-героиня", а также на одного ребенка умершего кормильца;

80% – с инвалидностью II группы;

60% – с инвалидностью III группы;

50 % – для священнослужителей, церковнослужителей и лиц, которые не менее 10 лет до вступления в силу Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» занимали выборные или назначаемые должности в официально признанных и легализованных религиозных организациях (подтверждается архивными документами или свидетельскими показаниями);

30% – для лиц, достигших возраста, определенного статьей 1 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Как оформить

Подать заявку на назначение можно несколькими удобными способами:

через уполномоченных представителей территориального общества;

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

в сервисном центре Пенсионного фонда;

через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда;

с помощью государственного портала "Действие".

