Известно, в результате чего может возникнуть дефицит продуктов в Винницкой области, об этом можно делать выводы по показателям сбора урожая.

Дефицит продуктов в Винницкой области и других регионах Украины возможен из-за неурожая, который наблюдают фермеры, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Фермеры жалуются на неурожай. По состоянию на конец минувшей недели украинские аграрии завершили основную фазу жатвы и уже собрали более 31,5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.

Этот показатель оказался на 16 процентов ниже, чем за аналогичный период в прошлом году, что свидетельствует о снижении урожайности, обусловленное сложными погодными условиями и региональными отличиями в состоянии почвы.

По информации профильного министерства, наибольшую часть в общей структуре урожая традиционно занимает пшеница — аграрии собрали 22,5 миллиона тонн этой культуры. Урожай ячменя составил 5,3 миллиона, гороха – около 626 тысяч, а кукурузы – 2,05 миллиона. Кроме того, на полях собрано еще около 880 тысяч других зерновых и зернобобовых культур.

Что касается масличных культур, то аграрии сообщают о таких результатах: рапса собрано 3,3 миллиона тонн, сои — 2,2 миллиона тонн, а подсолнечника — 5,5 миллиона тонн. Именно последний показатель вызвал наибольшее беспокойство среди экспертов, ведь урожай подсолнечника в Украине в этом году стал самым низким за последние восемь лет.

Как пояснили в аграрном ведомстве, в период с июля 2024 года по июнь 2025 года общий объем собранного подсолнечника сократился на 20 процентов по сравнению с предыдущим сезоном. Это самый плохой результат от 2016-2017 маркетингового года. При этом площади под посевами подсолнечника уменьшились всего на 2 процента, однако урожайность упала на 18 процентов, что свидетельствует о серьезных климатических вызовах, включая засухи в центральных и южных регионах страны.

Сокращение урожайности напрямую повлияло на объемы экспорта. По подсчетам профильных аналитиков, в текущем сезоне Украина экспортировала подсолнечное масло на 24 процента меньше, чем в прошлом. Это привело к снижению валютных поступлений от одного из ключевых экспортных направлений аграрного сектора. Несмотря на это, украинское масло остается конкурентоспособным на мировом рынке благодаря своему качеству и стабильности поставок.

Специалисты прогнозируют, что в новом 2025-2026 маркетинговом году аграрии планируют увеличить площади под посевы подсолнечника примерно на 3,3 процента. В то же время, ожидаемый рост урожая будет умеренным — ориентировочно на 3 процента. Эксперты объясняют это тем, что даже при расширении площадей посевов, климатических рисков и дефицита влаги остаются значительным ограничительным фактором для повышения урожайности.

В Министерстве экономики подчеркнули, что нынешние показатели сбора урожая одновременно сигналом для адаптации аграрной политики. В правительстве рассматривается возможность усиления программ поддержки орошения, модернизации техники и внедрения современных технологий сохранения влаги в почве, чтобы избежать дефицита продуктов в Винницкой области и других регионах Украины. Также в планах стимулирование производства культур, более устойчивых к климатическим колебаниям.

