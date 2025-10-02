Дефіцит продуктів у Вінницькій області у 2025 році вже суттєво впливає на мешканців, ускладнюючи повсякденне забезпечення товарами першої необхідності, повідомляє Politeka.

Літні місяці відзначилися помітним підвищенням цін на молочні продукти. Так, літр молока нині коштує близько 39–45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла навіть за акційною пропозицією стартує від 73,70 грн. За словами експерта «Інфагро» Максима Фастєєва, попри збільшення надходження сировини, стабільний попит на протеїн і жир утримує ціни на високому рівні.

Ситуація ускладнюється скороченням європейських замовлень на українське масло. Початкова квота діяла до кінця липня, проте поставки продовжувалися ще кілька тижнів. Зниження експорту призвело до збільшення внутрішньої пропозиції, що частково стабілізує ринок. Водночас підприємства змушені адаптувати реалізаційні стратегії через збереження напруженості.

Додатково впливає сезонне падіння надоїв і накопичення запасів. У серпні середня ціна молока становила близько 41,5 грн за літр, а масло подорожчало з 78 гривень за 200 г до 102 грн. Органічні й фермерські товари традиційно дорожчі на 10–20%.

За словами економіста Олега Пендзiна, підвищення цін зумовлене скороченням кількості господарств, зменшенням поголів’я корів та високими витратами на корми й енергоресурси. Він підкреслює: «Менше корів означає менше молока, тому висока ціна триматиметься до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливе подальше зростання на 5–7%».

Об’єднання фермерів здатне частково знизити тиск на ринок, але це тимчасове рішення. Споживачам радять планувати закупівлі завчасно та відстежувати акційні пропозиції. Отже, дефіцит продуктів у Вінницькій області продовжує залишатися серйозним викликом, змушуючи населення пристосовуватися до нових ринкових умов.

