Дефіцит молочних продуктів у Вінницькій області у 2025 році відчутно позначається на місцевому ринку, повідомляє Politeka.

Літній період приніс суттєве зростання цін на молоко та масло: літр молока в супермаркетах зараз коштує 39–45 грн, а 180-грамова пачка вершкового масла в акційній пропозиції продається від 73,70 грн. Аналітик «Інфагро» Максим Фастєєв зауважив, що обсяги молочної сировини зростають поступово, проте високі ціни на масло залишаються через постійний попит на жир та протеїн.

Водночас спостерігається зниження інтересу європейських покупців до українського масла. Хоча початкова квота на експорт до ЄС діяла до кінця липня, поставки ще тривають декілька тижнів. Зменшення обсягів експорту сприяє збільшенню кількості продукту на внутрішньому ринку, що може дещо врівноважити ціни. Попри це ринок залишається напруженим, через що виробники та дистриб’ютори переглядають свої стратегії збуту.

Сезонне зниження надоїв, необхідність протеїну для експорту та накопичення запасів масла відобразилися на вартості продукції. У серпні літр молока коштував 41,5 грн, а масло подорожчало з 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерські та органічні товари залишаються на 10–20% дорожчими у порівнянні з мас-маркетами.

Економіст Олег Пендзін пояснив, що зростання цін пов’язане зі скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів і підвищенням витрат на корми та енергоресурси.

«Менше корів – менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. За відсутності державної підтримки або кредитів можливе додаткове зростання на 5–7%», – зазначив експерт.

Невелике полегшення можуть надати пропозиції фермерських кооперативів, проте ефект буде короткочасним. Споживачам радять планувати закупівлі та користуватися акціями, щоб зменшити витрати. Дефіцит молочних продуктів у Вінницькій області вже створює нові економічні умови для домогосподарств.

Джерело: Фокус

