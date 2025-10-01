Дефицит молочных продуктов в Винницкой области в 2025 году ощутимо отражается на местном рынке, сообщает Politeka.

Летний период принес существенный рост цен на молоко и масло: литр молока в супермаркетах сейчас стоит 39–45 грн, а 180-граммовая пачка сливочного масла в акционном предложении продается от 73,70 грн. Аналитик Инфагро Максим Фастеев отметил, что объемы молочного сырья растут постепенно, однако высокие цены на масло остаются из-за постоянного спроса на жир и протеин.

В то же время наблюдается снижение интереса европейских покупателей к украинскому маслу. Хотя начальная квота на экспорт в ЕС действовала до конца июля, поставки еще продолжаются несколько недель. Уменьшение объемов экспорта способствует увеличению количества продукта на внутреннем рынке, что может несколько уравновесить цены. Несмотря на это, рынок остается напряженным, из-за чего производители и дистрибьюторы пересматривают свои стратегии сбыта.

Сезонное понижение надоев, необходимость протеина для экспорта и скопления запасов масла отразились на стоимости продукции. В августе литр молока стоил 41,5 грн, а масло подорожало с 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерские и органические товары остаются на 10–20% более дорогими по сравнению с масс-маркетами.

Экономист Олег Пендзин пояснил, что рост цен связан с сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и повышением затрат на корма и энергоресурсы.

«Меньше коров – меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. При отсутствии государственной поддержки или кредитов возможен дополнительный рост на 5–7%», – отметил эксперт.

Небольшое облегчение может предоставить предложения фермерских кооперативов, однако эффект будет кратковременным. Потребителям советуют планировать закупки и пользоваться акциями, чтобы снизить затраты. Дефицит молочных продуктов в Винницкой области создает новые экономические условия для домохозяйств.

