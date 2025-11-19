График отключения света в Закарпатской области на 20 ноября позволяет избежать неприятных сюрпризов.

График отключения света в Закарпатской области на 20 ноября обнародован ЧАО «Закарпатьеоблэнерго», сообщает Politeka.

Плановые работы на электросетях продлятся с 08:00 до 17:00 и коснутся жителей Виноградовской общины.

В городе Виноградов временно отключат освещение на следующих улицах. Лебедина: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 33. Копанская: 218, 218А, 219, 220, 221, 222, 222А, 222Д, 223, 227, 228, 229, 231, 233, 235, 236, 237, 238Г, 239. Коммунальная: 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 40, 44, 6/н. Рабочие: 1, 3, 10–29, 30–42. Заводские: 2А. Персиковые: 1, 1а, 3–9, 10–22, 22А, 4Б, 44. Молодежные: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22А, 24, 26, 28, 30, 32. Клюквенные: 1. Каньковская: 3–9, 10–33, 35, 37.

Представители компании подчеркивают, что все работы плановые и направлены на повышение надежности электроснабжения. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным ограничениям, обеспечив источник света, заряженные гаджеты и минимальные запасы продуктов.

График отключения света в Закарпатской области позволяет избежать неприятных сюрпризов и обеспечить комфорт во время профилактических работ на электросетях. Поддержка информационной связи и соблюдение правил безопасности поможет жителям пережить период отключения без лишних трудностей.

Чтобы подготовиться к обесточиванию, следует заранее зарядить все гаджеты и иметь при себе фонарики или свечи. Также рекомендуется запастись питьевой водой и необходимыми продуктами во время временного ограничения электроснабжения.

