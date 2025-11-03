Подорожчання проїзду на Закарпатті є наслідком узгодженої роботи підприємства та міської адміністрації.

Подорожчання проїзду на Закарпатті насамперед торкнулося мешканців Мукачева, повідомляє Politeka.

Після розгляду питання на засіданні виконкому міська влада вирішила переглянути тарифи на маршрут №32, який сполучає центральну частину міста з населеним пунктом Нове Давидково. Від 28 травня 2025 року пасажири сплачують за поїздку 23 гривні, тоді як раніше квиток коштував 18. Представники управління господарства підкреслили, що це рішення було змушеним кроком для збереження безперебійної роботи транспорту та фінансової стійкості перевізників.

Ініціатором змін виступило ТДВ «Мукачівське АТП 12106», яке надало необхідні розрахунки, що підтвердили економічну доцільність нового тарифу. Висновки профільної комісії та дотримання усіх регуляторних вимог стали підставою для затвердження оновленої вартості. Таким чином, подорожчання проїзду на Закарпатті є наслідком узгодженої роботи підприємства та міської адміністрації.

Паралельно в області реалізують інші нововведення у сфері транспорту. В Ужгороді з 1 липня 2025 року запровадили електронну систему CIVIL, що дозволяє оплачувати поїздки через застосунок, використовувати QR-коди, стежити за рухом автобусів і переглядати історію поїздок.

Для користувачів створено неперсоніфіковані картки вартістю 200 гривень, з яких 82,54 доступні для оплати. Термін їхньої дії не обмежений, тому ними може скористатися будь-який пасажир.

Впроваджені рішення свідчать про поступову модернізацію транспортної системи області. Хоч підвищення цін на квитки відчутно позначається на витратах населення, влада наголошує, що ці заходи допоможуть забезпечити стабільність перевезень і підвищити зручність користування громадським транспортом.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни