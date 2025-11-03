Подорожание проезда на Закарпатье прежде всего коснулось жителей Мукачево, сообщает Politeka.

После рассмотрения вопроса на заседании исполкома городские власти решили пересмотреть тарифы на маршрут №32, соединяющий центральную часть города с населенным пунктом Новое Давыдково. С 28 мая 2025 года пассажиры платят за поездку 23 гривны, тогда как раньше билет стоил 18. Представители управления хозяйства подчеркнули, что это решение было вынужденным шагом для сохранения бесперебойной работы транспорта и финансовой устойчивости перевозчиков.

Инициатором изменений выступило ОДО «Мукачевское АТП 12106», предоставившее необходимые расчеты, подтвердившие экономическую целесообразность нового тарифа. Выводы профильной комиссии и соблюдение всех регуляторных требований послужили основанием для утверждения обновленной стоимости. Таким образом, подорожание проезда в Закарпатье является следствием согласованной работы предприятия и городской администрации.

Параллельно в области реализуют другие новшества в сфере транспорта. В Ужгороде с 1 июля 2025 года была введена электронная система CIVIL, позволяющая оплачивать поездки через приложение, использовать QR-коды, следить за движением автобусов и просматривать историю поездок.

Для пользователей созданы неперсонифицированные карты стоимостью 200 гривен, из которых 82,54 доступны для оплаты. Срок их действия не ограничен, поэтому ими может воспользоваться любой пассажир.

Внедренные решения свидетельствуют о постепенной модернизации транспортной системы области. Хотя повышение цен на билеты ощутимо сказывается на расходах населения, власти подчеркивают, что эти меры помогут обеспечить стабильность перевозок и повысить удобство пользования общественным транспортом.

