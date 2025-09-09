Новий графік поїздів із Закарпаття відкриває велику кількість можливостей для любителів подорожувати не лише Україною.

З 12 вересня пасажири матимуть можливість скористатися новим графіком поїздів із Закарпаття, що дозволить без пересадок доїхати до кількох європейських столиць, повідомляє Politeka.

Як проінформувала пресслужба "Укрзалізниці" у офіційному Телеграм-каналі, новий графік поїздів із Закарпаття вже діє, а квитки почали продавати з 5 вересня.

Новий графік поїздів із Закарпаття відкрив пряме сполучення з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта. Залізнична компанія запустила продаж квитків на нові рейси, які вирушають із серця Закарпатської області євроколією.

№961/618 Ужгород – Братислава вирушає о 08:09 і прибуває до столиці Словаччини о 18:33. Зворотний №617/964 виїжджає з Братислави об 11:27 і прибуває в Україну о 22:35.

Інший напрямок охоплює одразу дві столиці. №146 вирушає також о 08:09, у Будапешт приїжджає о 14:20, а у Відень – о 17:20. Зворотний №143 стартує з Відня о 10:42, далі доїжджає до Будапешта о 13:19 і повертається в Україну о 22:35.

Придбати квитки можна через застосунок і сайт booking.uz.gov.ua, а також на платформах угорських та словацьких залізниць. В "Укрзалізниці" зазначили, що із введенням зимового розкладу передбачені зручні стиковки з іншими пасажирськими складами, зокрема нічними.

Це означає, що можна ввечері виїхати з Києва, а вже вранці бути в Закарпатській області, щоб далі прямувати до Європи без пересадок.

Вартість квитків залежить від класу та напрямку. Згідно з даними УЗ, подорож до Відня коштуватиме 3500 гривень у першому класі та 2200 гривень у другому. Квиток у другий клас до Братислави обійдеться також у 2200.

Найдоступнішим є напрямок до столиці Угорщини. Там ціна становить 1800 грн у першому класі та 1200 грн у другому.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни