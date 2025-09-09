Новый график поездов из Закарпатья открывает множество возможностей для любителей путешествовать не только по Украине.

С 12 сентября пассажиры смогут воспользоваться новым графиком поездов из Закарпатья, что позволит без пересадок доехать до нескольких европейских столиц, сообщает Politeka.

Как проинформировала пресс-служба "Укрзалізниці" в официальном Телеграмм-канале, новый график поездов из Закарпатья уже действует, а билеты начали продавать с 5 сентября.

Новый график поездов из Закарпатья открыл прямое сообщение из Ужгорода в Братиславу, Вену и Будапешт. Железнодорожная компания запустила продажу билетов на новые рейсы, отправляющиеся из сердца Закарпатской области по европути.

№961/618 Ужгород – Братислава отправляется в 08:09 и прибывает в столицу Словакии в 18:33. Обратный №617/964 уезжает из Братиславы в 11:27 и прибывает в Украину в 22:35.

Другое направление охватывает сразу две столицы. №146 отправляется также в 08:09, в Будапешт приезжает в 14:20, а в Вену – в 17:20. Обратный №143 стартует из Вены в 10:42, затем доезжает в Будапешт в 13:19 и возвращается в Украину в 22:35.

Купить билеты можно через приложение и сайт booking.uz.gov.ua, а также на платформах венгерских и словацких железных дорог. В "Укрзалізниці" отметили, что с введением зимнего расписания предусмотрены удобные стыковки с другими пассажирскими составами, в том числе ночными.

Это значит, что можно вечером уехать из Киева, а уже утром быть в Закарпатской области, чтобы дальше идти в Европу без пересадок.

Стоимость билетов зависит от класса и направления. Согласно данным УЗ, поездка в Вену будет стоить 3500 гривен в первом классе и 2200 гривен во втором. Билет во второй класс в Братиславу обойдется также в 2200 году.

Самое доступное направление в столицу Венгрии. Там цена составляет 1800 гривен в первом классе и 1200 гривен во втором.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили