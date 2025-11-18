В случае перемен график отключения света в Сумской области на 19 ноября будет уточнен на официальных ресурсах.

График отключения света в Сумской области на 19 ноября был обнародован для нескольких населенных пунктов, где в этот день запланированы технические работы на сетях, сообщает Politeka.

Обнародована эта информация на официальных ресурсах Недригайловской и Андрияшевской общин.

Энергетики предупреждают о временных перерывах и просят местных жителей учесть изменения при планировании дел.

В Недригайлове обесточение продлится с 08:00 до 16:00. Под выключение попадает часть улицы Сумская — дома с номерами от 9/1, 12 и 14/1 до 114 и далее до 112–114, а также адреса 100, 102, 102А, 104, 106, 108, 110. Перечень включает свыше полусотни, 2 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 5 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98.

Также будет обесточен переулок 1-й Сумской – дома 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Причина отключения – сервисные работы на воздушной линии, которые должны поддержать бесперебойную работу оборудования.

В Андрияшевском сельском совете отключения будут производиться по отдельному графику.

В селе Артюховка на улице Соборная, включая помещение ФАПа, электричество выключат с 10:30 до 11:30.

В Дубине по улице Центральная, в частности возле автобусной остановки, питание отсутствует с 12:00 до 13:00.

В Локне по улице Центральная, где расположен местный ФАП, перерыв продлится с 13:30 до 14:30.

Энергетики подчеркивают, что работы должны предотвратить возможные аварии и улучшить надежность сетей. В случае перемен график отключения света в Сумской области на 19 ноября будет уточнен на официальных ресурсах.

