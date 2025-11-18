Залізниця інформує пасажирів про низку важливих змін у русі поїздів та новий графік руху поїздів в Сумській області.

Новий графік руху поїздів в Сумській області діятиме на кількох маршрутах, які користуються популярністю в українців, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".

Залізниця інформує пасажирів про низку важливих змін у русі поїздів, які набиратимуть чинності найближчими днями. Новий графік руху поїздів в Сумській області вводиться на кількох популярних експресах регіону.

Зокрема, з 18 листопада буде скориговано розклад проїзду регіонального експреса № 896/895, що курсує за маршрутом Фастів – Конотоп – Фастів.

Згідно з оновленим розкладом, поїзд № 895 Конотоп – Фастів вирушатиме з Конотопа о 06:55 і прибуватиме до станції Фастів-1 об 11:02. Раніше цей рейс відправлявся о 04:24 та прибував о 09:32, тож зміни є суттєвими та можуть вплинути на планування поїздок.

Крім нового графіку руху поїздів в Сумській області, перевізник оголосив про призначення двох нових приміських електричок. З 17 листопада починає курсувати поїзд № 6460 за напрямком Ніжин – Конотоп Пасажирський з часом відправлення о 19:18 та прибуттям о 21:18. Наступного дня, з 18 листопада, до розкладу додається ще один важливий маршрут — поїзд № 6449 Конотоп Пасажирський – Ніжин. Він вирушатиме о 05:10 і прибуватиме о 07:05.

Компанія-перевізник "Укрзалізниця" закликає пасажирів уважно стежити за оновленнями розкладу та за можливості перевіряти час відправлення перед кожною поїздкою, аби уникнути незручностей і завчасно адаптувати свої маршрути до змін. Якщо буде введено нові зміни, про це оголосять на офіційних сторінках "Укрзалізниці".

