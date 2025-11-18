Железная дорога информирует пассажиров о ряде важных изменений в движении поездов и новом графике движения поездов в Сумской области.

Новый график движения поездов в Сумской области будет действовать на нескольких маршрутах, пользующихся популярностью у украинцев, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Железная дорога информирует пассажиров о ряде важных изменений в движении поездов, которые будут вступать в силу в ближайшие дни. Новый график движения поездов в Сумской области вводится на нескольких популярных экспрессах региона.

В частности, с 18 ноября будет скорректировано расписание проезда регионального экспресса № 896/895, курсирующего по маршруту Фастов – Конотоп – Фастов.

Согласно обновленному расписанию, поезд № 895 Конотоп – Фастов будет отправляться из Конотопа в 06:55 и прибывать на станцию ​​Фастов-1 в 11:02. Ранее этот рейс отправлялся в 04:24 и прибывал в 09:32, поэтому изменения существенные и могут повлиять на планирование поездок.

Помимо нового графика движения поездов в Сумской области перевозчик объявил о назначении двух новых пригородных электричек. С 17 ноября начинает курсировать экспресс №6460 по направлению Нежин – Конотоп Пассажирский со временем отправления в 19:18 и прибытием в 21:18. На следующий день, с 18 ноября, к расписанию прилагается еще один важный маршрут - состав № 6449 Пассажирский Конотоп - Нежин. Он будет отправляться в 05:10 и прибывать в 07:05.

Компания-перевозчик "Укрзализныця" призывает пассажиров внимательно следить за обновлением расписания и по возможности проверять время отправки перед каждой поездкой, чтобы избежать неудобств и заблаговременно адаптировать свои маршруты к переменам. Если будут введены новые изменения, об этом объявят на официальных страницах "Укрзализныци".

