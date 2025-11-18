В случае изменения графика отключения света в Днепропетровской области на 19 ноября энергетики пообещали обновить на официальных ресурсах.

Обновленный график отключения света в Днепропетровской области на 19 ноября включает Днепр, Желтые Воды и несколько населенных пунктов районов, где в этот день будут проводить технические работы, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам, проживающим в этом регионе, предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" .

Энергетики предупреждают о продолжительных перерывах и призывают жителей учесть изменения.

В Днепре обесточивание продлится с 08:00 до 17:00. Под отключение попадают дома на Муравской (1-7, 7А, 8, 10-16), Победы (25-31, 35-54, 54А, 55-66, 68-84, 85, 86, 88, 90) и Аккерманскому переулку,1, к, 11, 13, 123. Работы коснутся и Студенческого переулка - 1-15, 17, 19, а также Надбалковской - 4-24, 30, 38, 40, 40А.

Среди других адресов: Криворожский переулок (5-13), Северный (1-12, 12А, 14, 16) и проезд Шахматный - 34-67 и 67А.

Отдельно, с 10:00 до 17:00 электричество будет отсутствовать на Независимости - 1, 5, 7, 13, 17, 17А.

В Днепровском районе без питания останутся части Орильского. Под отключение попадает Заводская – 25, 30, а также Центральная – 25, 29А.

В Желтых Водах работы будут продолжаться в пределах Заводской - 1/3, 1/9, бульвара Свободы - 9 и на улице М. Пошедина - 7-10, 12, 14-18, 20-31, 33.

В Криворожском районе ограничения касаются Нового Кременчуга: на Трудовой отключат дома 1А и 7А.

В случае изменения графика отключения света в Днепропетровской области на 19 ноября энергетики пообещали обновить на официальных ресурсах.

Чтобы легче пережить обесточивание, специалисты советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и другую необходимую технику. Следует приготовить запас воды, проверить фонарики и батарейки, а также иметь под рукой термос с горячим напитком.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.