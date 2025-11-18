Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області стає справжнім рятувальним колом для вразливих сімей.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області передбачає кілька форматів підтримки, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області надається завдяки державним і міжнародним програмам. Серед внутрішньо переміщених осіб пріоритет надають сім’ям з дітьми, людям похилого віку та особам з інвалідністю.

ініціативи спрямовані на тих, хто втратив дім під час війни, військовослужбовців, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та родини загиблих.

Закон України про житловий фонд соціального призначення регулює механізм надання соціального прихистку. Важливо сказати, що процес отримання нерухомості потребує часу та збору документів.

Держава пропонує ВПО нове безкоштовне житло у тилових регіонах України, зокрема й у Дніпропетровській області. Це можливо завдяки коштам міжнародної допомоги. Окрім цього є варіант отримати службову квартиру на певний час.

Серед основних державних ініціатив, що надають дах над головою, або допомагають з його купівлею, є кілька можливостей.

До прикладу, "єВідновлення" орієнтована на переселенців та тих, чия оселя була зруйнована. Відомо, що компенсація надається у вигляді сертифікатів на новий будинок або коштів на будівництво.

Окрім цього, програма "єОселя" розрахована на військових, медиків, педагогів та науковців. Для цих категорій доступна іпотека під 3%, а решті громадян – під 7%. Максимальна допустима площа становить 52,5 квадратного метра на одну особу плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї.

