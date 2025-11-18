Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области становится настоящим спасательным кругом для уязвимых семей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает несколько форматов поддержки, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется благодаря государственным и международным программам. Среди внутренне перемещенных лиц приоритет предоставляют семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

инициативы направлены на тех, кто потерял дом во время войны, военнослужащих, сирот, детей лишенных родительской опеки и семьи погибших.

Закон Украины о жилом фонде социального назначения регулирует механизм предоставления социального убежища. Важно сказать, что процесс получения недвижимости требует времени и сбора документов.

Государство предлагает ВПЛ новое бесплатное жилье в тыловых регионах Украины, в том числе и в Днепропетровской области. Это возможно благодаря средствам международной помощи. Кроме этого есть вариант получить служебную квартиру на время.

Среди основных государственных инициатив, которые предоставляют крышу над головой или помогают с ее покупкой, есть несколько возможностей.

К примеру, "єВідновлення" ориентирована на переселенцев и тех, чей дом был разрушен. Известно, что компенсация предоставляется в виде сертификатов на новое здание или средств на строительство.

Кроме этого, программа "єОселя" рассчитана на военных, медиков, педагогов и ученых. Для этих категорий доступна ипотека под 3%, а остальным гражданам – под 7%. Максимальная допустимая площадь составляет 52,5 квадратного метра на одного человека плюс 21 квадратный метр на каждого члена семьи.

