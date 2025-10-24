Подорожчання продуктів у Дніпрі останнім часом стало очевидним для покупців, передає Politeka.

Згідно з даними сайту Мінфін, масло «Селянське 72,5%» вагою 200 грамів нині коштує в середньому 118,05 грн. Ціни в різних супермаркетах відрізняються: Auchan пропонує 113,90 грн, Megamarket — 121,70, Metro — 118,56. Порівняно з вереснем середня вартість підвищилася на 0,94 грн, тоді як у кінці минулого місяця показник складав 117,11. Індекс споживчих цін демонструє поступове збільшення — від 117,72 до 118,05 гривень станом на 21 жовтня.

Вершки «Простонаше 10%» об’ємом 200 мл також стали дорожчими. Середня ціна за місяць досягла 36,19 грн. У Megamarket їх продають по 38,40 грн, Metro — 35,67, Novus — 34,49. У вересні середня вартість становила 34,44 грн, тож зростання за місяць склало 3,05. Індекс показує поступове збільшення ціни від 33,13 у кінці минулого місяця до 36,19 у жовтні.

Сметана «Простонаше 20%» вагою 340 грамів також подорожчала. Середній показник становить 65,75 гривень. Megamarket і Novus продають по 66,90, Metro — 63,44. Порівняно з вереснем, коли середня ціна дорівнювала 64,68 грн, підвищення склало 1,07 грн. Щоденні дані відображають збільшення від 64,67 12 жовтня до 65,75 гривень 21 числа.

Отже, подорожчання продуктів у Дніпрі найбільше позначається на молочних товарах. Підвищення відчувається як у середніх показниках, так і в конкретних магазинах, де розбіжність вартості однакового продукту може сягати кількох гривень. Покупці під час придбання товарів помітять різницю і зможуть обирати оптимальні пропозиції.

