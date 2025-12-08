Грошову допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій українців можна використати для самостійного проведення ремонтних робіт у своїх домівках.

Благодійний фонд «Карітас» розпочав надання грошової допомоги у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій українців, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні фонда, проте наголошується, що гроші можна отримати при дотриманні певних умов.

У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», який реалізують благодійна організація «Карітас Миколаїв» Української Греко-Католицької Церкви у співпраці з UNHCR Ukraine — Агентством ООН у справах біженців в Україні, мешканці можуть отримати грошову допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій українців. Виплати можна використати для самостійного проведення ремонтних робіт у своїх домівках.

Ця ініціатива спрямована на підтримку родин, житло яких зазнало пошкоджень внаслідок воєнних дій, але залишається придатним для проживання, і має на меті допомогти їм відновити комфортні та безпечні умови життя.

Проєкт надає можливість отримати грошову допомогу у Миколаївській області, яку можна використати для проведення невідкладних ремонтів. Сюди входить заміна розбитих вікон і дверей, ремонт або відновлення даху та інші базові відновлювальні роботи, необхідні для підтримки житлових умов.

Взяти участь у програмі можуть лише ті домогосподарства, житло яких було пошкоджене після 24 лютого 2024 року. Важливою умовою є те, що такі будинки або квартири повинні залишатися придатними для проживання. Житлові об’єкти, які були повністю зруйновані або стали непридатними для життя, не підлягають участі у цьому проєкті.

Географія програми охоплює такі громади:

Миколаївську;

Галицинівську;

Шевченківську;

Первомайську.

Для того щоб подати заявку на участь у програмі, заявникам необхідно підготувати та надати пакет документів. До нього входять:

Паспорти або ID-картки всіх членів домогосподарства.

Ідентифікаційні коди кожного з них.

IBAN-рахунок представника домогосподарства, на який може бути перераховано грантові кошти.

Документи, що підтверджують належність родини до категорії вразливих.

Акт, який засвідчує факт пошкодження житла.

Документ, що підтверджує право власності на житло.

Організатори проєкту наголошують, що заповнення анкети не гарантує автоматичної участі. Кожна заявка проходить ретельну перевірку.

Подати заявку можна, заповнивши спеціальну онлайн-форму для реєстрації.

