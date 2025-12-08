Благодійний фонд «Карітас» розпочав надання грошової допомоги у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій українців, пише Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні фонда, проте наголошується, що гроші можна отримати при дотриманні певних умов.
У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», який реалізують благодійна організація «Карітас Миколаїв» Української Греко-Католицької Церкви у співпраці з UNHCR Ukraine — Агентством ООН у справах біженців в Україні, мешканці можуть отримати грошову допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій українців. Виплати можна використати для самостійного проведення ремонтних робіт у своїх домівках.
Ця ініціатива спрямована на підтримку родин, житло яких зазнало пошкоджень внаслідок воєнних дій, але залишається придатним для проживання, і має на меті допомогти їм відновити комфортні та безпечні умови життя.
Проєкт надає можливість отримати грошову допомогу у Миколаївській області, яку можна використати для проведення невідкладних ремонтів. Сюди входить заміна розбитих вікон і дверей, ремонт або відновлення даху та інші базові відновлювальні роботи, необхідні для підтримки житлових умов.
Взяти участь у програмі можуть лише ті домогосподарства, житло яких було пошкоджене після 24 лютого 2024 року. Важливою умовою є те, що такі будинки або квартири повинні залишатися придатними для проживання. Житлові об’єкти, які були повністю зруйновані або стали непридатними для життя, не підлягають участі у цьому проєкті.
Географія програми охоплює такі громади:
- Миколаївську;
- Галицинівську;
- Шевченківську;
- Первомайську.
Для того щоб подати заявку на участь у програмі, заявникам необхідно підготувати та надати пакет документів. До нього входять:
- Паспорти або ID-картки всіх членів домогосподарства.
- Ідентифікаційні коди кожного з них.
- IBAN-рахунок представника домогосподарства, на який може бути перераховано грантові кошти.
- Документи, що підтверджують належність родини до категорії вразливих.
- Акт, який засвідчує факт пошкодження житла.
- Документ, що підтверджує право власності на житло.
Організатори проєкту наголошують, що заповнення анкети не гарантує автоматичної участі. Кожна заявка проходить ретельну перевірку.
Подати заявку можна, заповнивши спеціальну онлайн-форму для реєстрації.
