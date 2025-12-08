Денежную помощь в Николаевской области для пенсионеров и других категорий украинцев можно использовать для самостоятельного проведения ремонтных работ в своих домах.

Благотворительный фонд «Каритас» приступил к оказанию денежной помощи в Николаевской области для пенсионеров и других категорий украинцев, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении фонда, однако отмечается, что деньги можно получить при соблюдении определенных условий.

В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», реализуемого благотворительной организацией «Каритас Николаев» Украинской Греко-Католической Церкви в сотрудничестве с UNHCR Ukraine — Агентством ООН по делам беженцев в Украине, жители могут получить денежную помощь в Николаевской области для пенсионеров и других категорий украинцев. Выплаты можно использовать для самостоятельного проведения ремонтных работ в своих домах.

Эта инициатива направлена ​​на поддержку семей, жилье которых получило повреждения в результате военных действий, но остается пригодным для проживания, и цель помочь им восстановить комфортные и безопасные условия жизни.

Проект предоставляет возможность получить денежную помощь в Николаевской области, которую можно использовать для проведения неотложных ремонтов. Сюда входит замена разбитых окон и дверей, ремонт или восстановление крыши и другие базовые восстановительные работы, необходимые для поддержания жилищных условий.

Принять участие в программе могут только домохозяйства, жилье которых было повреждено после 24 февраля 2024 года. Важным условием есть то, что такие дома или квартиры должны оставаться пригодными для проживания. Жилые объекты, полностью разрушенные или непригодные для жизни, не подлежат участию в этом проекте.

География программы охватывает следующие общины:

Николаевскую;

Галицыновскую;

Шевченковскую;

Первомайский.

Чтобы подать заявку на участие в программе, заявителям необходимо подготовить и предоставить пакет документов. В него входят:

Паспорта или ID-карты всех членов домохозяйства.

Идентификационный код каждого из них.

IBAN-счет представителя домохозяйства, на который могут быть перечислены грантовые средства.

Документы, подтверждающие принадлежность семьи к категории уязвимых.

Акт, удостоверяющий факт повреждения жилья.

Документ, подтверждающий право собственности на жилье.

Организаторы проекта отмечают, что заполнение анкеты не гарантирует автоматического участия. Каждая заявка проходит тщательную проверку.

Подать заявку можно, заполнив специальную онлайн-форму для регистрации.

