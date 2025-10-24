Подорожание продуктов в Днепре больше всего сказывается на молочных товарах.

Подорожание продуктов в Днепре в последнее время стало очевидным для покупателей, передает Politeka.

Согласно данным сайта Минфин, масло «Крестьянское 72,5%» весом 200 грамм сейчас стоит в среднем 118,05 грн. Цены в разных супермаркетах отличаются: Auchan предлагает 113,90 грн, Megamarket – 121,70, Metro – 118,56. По сравнению с сентябрем средняя стоимость повысилась на 0,94 грн, в то время как в конце прошлого месяца показатель составлял 117,11. Индекс потребительских цен демонстрирует постепенное увеличение – от 117,72 до 118,05 гривен по состоянию на 21 октября.

Сливки «Простонаше 10%» объемом 200 мл также стали более дорогими. Средняя цена за месяц достигла 36,19 грн. В Megamarket их продают по 38,40 грн, Metro – 35,67, Novus – 34,49. В сентябре средняя стоимость составила 34,44 грн, так что рост за месяц составил 3,05. Индекс показывает постепенное увеличение цены с 33,13 в конце прошлого месяца до 36,19 в октябре.

Сметана «Простонаше 20%» весом 340 граммов также подорожала. Средний показатель составляет 65,75 грн. Megamarket и Novus продают по 66,90, Metro - 63,44. По сравнению с сентябрем, когда средняя цена была равна 64,68 грн, повышение составило 1,07 грн. Ежедневные данные отражают увеличение с 64,67 12 октября до 65,75 гривен 21 числа.

Следовательно, подорожание продуктов в Днепре больше всего сказывается на молочных товарах. Повышение ощущается как в средних показателях, так и в конкретных магазинах, где расхождение стоимости одинакового продукта может достигать нескольких гривен. Покупатели при покупке товаров заметят разницу и смогут выбирать оптимальные предложения.

