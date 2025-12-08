У Сумській області на 9 грудня через заплановані масштабні ремонтні роботи заплановано впровадження графіків відключення електроенергії, про що повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у декількох громадах регіону.
За даними енергетиків, у зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла в Сумській області на 9 грудня. Зокрема, у населеному пункті Степанівка електропостачання буде припинено з 09:00 до 15:00. Відключення торкнуться таких вулиць:
- Робітнича;
- Сумська;
- Центральна;
- Ярослава Мудрого;
- провулок Промисловий.
Крім того, 9 грудня тимчасове повне знеструмлення заплановано в населених пунктах Бровкове, Доценівка, Лугове, Облоги, Ополонське. Світло буде відсутнє з 09:30 до 15:30.
У населеному пункті Шпилівка відключення електроенергії також проводитимуться 9 числа з 09:30 до 15:30. Перелік адрес, де буде припинено електропостачання, включає: Заводська, К.Маркса, Лисенко, Миру, Молодіжна, Псільська, Соснова, Степова, Сумська, Праці, Центральна.
Також цього дня тимчасові відключення торкнуться міста Шостка. З 09:00 до 15:00 електропостачання буде зупинено на вулицях:
- 1-й Вінниці 4;
- Заводська 11;
- Миру 14, 15, 18, 49, 51, 116Ш;
- Мічуріна 1, 2, 14;
- Молодіжна 18, 24, 24А, 30, 44;
- Народна 3, 3А, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23;
- Народний 2, 7, 9, 15, 17, 19, 22;
- Нова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27;
- Новаторів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22.
Додатково обмеження заплановані в населеному пункті Охтирка, де знеструмлення триватиме з 08:00 до 17:00. Протягом дев’яти годин без електрики залишаться мешканці таких вулиць:
- Холодноярська 92, 91, 90, 89, 87;
- Кобзарський 2, 3, 4;
- Красивий 18А;
- Береста 83;
- 93-ї Бригади Холодний Яр 34А;
- Бузкова 72, 74, 76;
- Петропавлівська 66;
- Широка 58;
- Барвінковий 36;
- Широка 57, 56;
- Ярослава Мудрого 7;
- Петра Калнишевського 20;
- Ювілейна 58;
- Івана Франка 1, 1А, 1Б;
- Правдинський 19;
- Кобилянської 2;
- Бузкова 76.
Актуальні графіки вимкнень «Сумиобленерго» пропонує переглядати на офіційному сайті компанії у розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
Жителів регіону закликають завчасно підготуватися до можливих перерв в електропостачанні та врахувати їх у своєму повсякденному розкладі.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: оголошено деталі підтримки.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Сумській області: українцям надають нову підтримку, що про це відомо.
Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: названо критерії та умови для отримання виплат.