Сформовано детальні графіки відключення світла в Сумській області на 9 грудня.

У Сумській області на 9 грудня через заплановані масштабні ремонтні роботи заплановано впровадження графіків відключення електроенергії, про що повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у декількох громадах регіону.

За даними енергетиків, у зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла в Сумській області на 9 грудня. Зокрема, у населеному пункті Степанівка електропостачання буде припинено з 09:00 до 15:00. Відключення торкнуться таких вулиць:

Робітнича;

Сумська;

Центральна;

Ярослава Мудрого;

провулок Промисловий.

Крім того, 9 грудня тимчасове повне знеструмлення заплановано в населених пунктах Бровкове, Доценівка, Лугове, Облоги, Ополонське. Світло буде відсутнє з 09:30 до 15:30.

У населеному пункті Шпилівка відключення електроенергії також проводитимуться 9 числа з 09:30 до 15:30. Перелік адрес, де буде припинено електропостачання, включає: Заводська, К.Маркса, Лисенко, Миру, Молодіжна, Псільська, Соснова, Степова, Сумська, Праці, Центральна.

Також цього дня тимчасові відключення торкнуться міста Шостка. З 09:00 до 15:00 електропостачання буде зупинено на вулицях:

1-й Вінниці 4;

Заводська 11;

Миру 14, 15, 18, 49, 51, 116Ш;

Мічуріна 1, 2, 14;

Молодіжна 18, 24, 24А, 30, 44;

Народна 3, 3А, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23;

Народний 2, 7, 9, 15, 17, 19, 22;

Нова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27;

Новаторів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22.

Додатково обмеження заплановані в населеному пункті Охтирка, де знеструмлення триватиме з 08:00 до 17:00. Протягом дев’яти годин без електрики залишаться мешканці таких вулиць:

Холодноярська 92, 91, 90, 89, 87;

Кобзарський 2, 3, 4;

Красивий 18А;

Береста 83;

93-ї Бригади Холодний Яр 34А;

Бузкова 72, 74, 76;

Петропавлівська 66;

Широка 58;

Барвінковий 36;

Широка 57, 56;

Ярослава Мудрого 7;

Петра Калнишевського 20;

Ювілейна 58;

Івана Франка 1, 1А, 1Б;

Правдинський 19;

Кобилянської 2;

Бузкова 76.

Актуальні графіки вимкнень «Сумиобленерго» пропонує переглядати на офіційному сайті компанії у розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Жителів регіону закликають завчасно підготуватися до можливих перерв в електропостачанні та врахувати їх у своєму повсякденному розкладі.

