Сформированы подробные графики отключения света в Сумской области на 9 декабря.

В Сумской области на 9 декабря из-за планируемых масштабных ремонтных работ запланировано внедрение графиков отключения электроэнергии, о чем сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах региона.

По данным энергетиков, в связи с техническими работами компания "Сумыоблэнерго" сформировала детальные графики отключения света в Сумской области на 9 декабря. В частности, в населенном пункте Степанивка электроснабжение будет прекращено с 09:00 до 15:00. Отключения коснутся следующих улиц:

Робитныча;

Сумська;

Центральна;

Ярослава Мудрого;

пров. Промысловий.

Кроме того, 9 декабря временное полное обесточивание запланировано в населенных пунктах Бровкове, Доценивка, Лугове, Облогы, Ополонське. Свет будет отсутствовать с 09:30 до 15:30.

В населенном пункте Шпыливка отключения электроэнергии также будут проводиться 9 числа с 09:30 до 15:30. Список адресов, где будет прекращено электроснабжение, включает: Заводська, К.Маркса, Лысенко, Мыру, Молодижна, Псильська, Соснова, Степова, Сумська, Праци, Центральна.

Также в этот день временные отключения затронут город Шостка. С 09:00 до 15:00 электроснабжение будет остановлено на улицах:

1-й Винныци 4;

Заводська 11;

Мыру 14, 15, 18, 49, 51, 116Ш;

Мичурина 1, 2, 14;

Молодижна 18, 24, 24А, 30, 44;

Народна 3, 3А, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23;

Народный 2, 7, 9, 15, 17, 19, 22;

Нова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27;

Новаторив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22.

Дополнительно ограничения запланированы в населенном пункте Охтырка, где обесточение продлится с 08:00 до 17:00. В течение девяти часов без электричества останутся жители таких улиц:

Холодноярська 92, 91, 90, 89, 87;

Кобзарськый 2, 3, 4;

Красывый 18А;

Береста 83;

93 Брыгады Холодный Яр 34А;

Бузкова 72, 74, 76;

Петропавливська 66;

Шырока 58;

Барвинковый 36;

Шырока 57, 56;

Ярослава Мудрого 7;

Петра Калнышевського 20;

Ювилейна 58;

Ивана Франка 1, 1А, 1Б;

Правдынськый 19;

Кобылянськои 2;

Бузкова 76.

Актуальные графики отключений «Сумыоблэнерго» предлагает просматривать на официальном сайте компании в разделе «Отключение», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Жителей региона призывают заранее подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении и учесть их в своем повседневном расписании.

