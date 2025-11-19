Работа для пенсионеров в Харькове реальный шанс оставаться социально активными и получать стабильный доход.

У каждой работы для пенсионеров в Харькове есть свои преимущества, сообщает Politeka.

Первым из актуальных предложений на сайте work.ua является должность младшего оператора на АЗК ОККО. Компания обеспечивает официальное трудоустройство с первого дня, стабильную зарплату 12 000 грн, чаевые и бесплатное медицинское страхование.

Работники имеют оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 дня в год и больничный. Основные обязанности на этой работе для пенсионеров в Харькове: заправлять автомобили, консультировать клиентов по топливу и сопутствующим товарам, поддерживать чистоту оборудования и территории.

Второе предложение касается должности оператора в производстве Харьковского молочного завода. Зарплата составляет от 21 000 до 25 000, график: с 8:00 до 17:00. К опыту требований нет. Требуется ответственность, внимательность и настроенность на качественное выполнение задач.

Обязанности включают в себя участие в технологических процессах, контроль качества сырья и готовой продукции, а также выявление мелких поломок оборудования. Такая работа для пенсионеров в Харькове может стать хорошим вариантом для тех, кто хочет освоить производственный процесс и работать в спокойном темпе.

Третья вакансия – кассир в магазине с зарплатой 13 000, или оплатой 55 грн в час. Обязанности включают обслуживание покупателей, прием оплат наличными и карточками, поддержание порядка и помощь клиентам при покупках. Опыт не требуется, потому что работодатель обеспечивает обучение.

