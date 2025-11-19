Прогноз погоды на неделю в Запорожье свидетельствует о резких колебаниях температуры и изменениях направления ветра, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Метеофор .

С 20 по 26 число город будет переживать как прохладные, так и теплые дни с периодами дождей и относительно ясной погодой.

В четверг, 20 ноября, температура опустится до +3°C. Северный ветер будет разгоняться до 7 м/с, что делает воздух ощутимо свежим. Пятница ознаменуется потеплением до +11°C, при этом южные порывы достигнут 8 м/с, что может усиливать чувство тепла.

Суббота, 22 ноября, пройдет без существенных осадков. Воздух прогреется до +3°C, а южные потоки воздуха будут удерживать умеренную силу. На следующий день, 23, синоптики обещают +16°C, преимущественно сухие условия, что создаст благоприятные условия для прогулок на свежем воздухе.

Понедельник, 24-го, будет более прохладным — около +11°C, со слабыми осадками и порывами юго-восточного воздушного потока до 8 м/с. Вторник ознаменуется повышением до +15°C, без осадков и с умеренными южными порывами 5–10 м/с, что будет способствовать стабильности погодных условий.

Среда, 26 ноября, завершит неделю теплым днем ​​+9°C, преимущественно ясным небом и северным ветром до 5 м/с. Прогноз погоды на неделю в Запорожье демонстрирует изменчивость климата, поэтому жителям следует предусматривать перепады температуры, следить за ветром и планировать активности с учетом кратковременных осадков.

Жителям рекомендуется предварительно подбирать одежду по погоде и проверять обновление прогноза во избежание неприятных сюрпризов.

