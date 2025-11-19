Подорожание продуктов в Харьковской области в ноябре 2025 года уже ощутимо влияет на семейные бюджеты, сообщает Polieka .

По данным портала Минфин, средние цены на крупы, молочные изделия и овощи продолжают расти, что принуждает жителей планировать покупки повнимательнее.

Более всего повысилась стоимость гречки. Килограмм этого продукта сейчас стоит около 42 гривны, тогда как в октябре его продавали по 41. В супермаркетах цены отличаются: Auchan – 35, Megamarket – 55.

Молочная продукция также подорожала. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл продаются в среднем по 38 гривен, в то время как в прошлом месяце их стоимость была 36 гривен. Самые дешевые пакеты можно приобрести у Metro и Novus, самые дорогие – в Megamarket за 38,40 грн.

Среди овощей больше выросла цена на огурцы. Килограмм сейчас стоит 121 гривну, что на 28 больше по сравнению с прошлым месяцем. У Novus огурцы продают по 159, у Metro - 83. Эксперты объясняют это сезонными колебаниями и повышением затрат на логистику.

В этом регионе также наблюдается дефицит меда, что привело к удорожанию этого натурального продукта почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной специалисты называют уменьшение урожайности и ограниченное предложение на рынке.

Специалисты советуют жителям сравнивать цены в разных сетях и планировать покупки заранее, чтобы свести к минимуму влияние повышения стоимости на семейный бюджет. В целом, подорожание продуктов в Харьковской области остается ощутимым, стабилизации цен в ближайшее время ожидать не стоит.

