Перед введенням графіка відключення світла в Харківській області на 12 листопада мешканцям радять подбати про запаси електроенергії для побутових потреб.

Графік відключення світла в Харківській області на 12 листопада передбачає планові роботи у Біляївській територіальній громаді, передає Politeka.

АТ «Харківські електромережі» повідомляє про проведення профілактичних робіт на електромережах Біляївської територіальної громади. Відключення електроенергії відбудеться 12 листопада 2025 року у період з 08:00 до 17:00.

Під час планових робіт електропостачання буде призупинено у таких населених пунктах:

с. Шульське, Лозівський район вул. Ж/Д (1 відділення): буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10–20, 22, 24, 30–32, 34, 37, 44, 46–47, 49–51, 55, 59, 61–64, 66–69, 71, 76 вул. Залізнична: буд. 1–44, 46–48, 50–59, 61, 63–64, 66–69, 70–83 вул. Паркова: буд. 1–44, 46, 48, 6–9, 10–42 вул. Центральна: буд. 1–49, кв. 1, 3, 4, 50, кв. 1–8, 51, кв. 1–3, 52/2, 53–64, 66–70, 72–82 вул. Молодіжна: буд. 1–8

с. Краснопавлівське, Лозівський район вул. Степна: буд. 1–19, сад. діл. 20

с. Федорівка вул. Дачна, вул. Мисливська (08:00–19:00)

с. Унтилівка вул. Унтилівка, вул. Шевченка (08:00–19:00)

с. Чорна вул. Зелена, вул. Сонячна, вул. Чорна, вул. Юрія Пласкаря, вул. Ярослава Мудрого (08:00–17:00)

с. Дігори вул. Дігори, вул. Озерна, вул. Радісна (08:00–17:00)

с. Сагайдак вул. Вінницька (08:00–17:00)

с. Топали вул. Джерельна, вул. Калинівська, вул. Радужна, вул. Сонячна, вул. Тополі, вул. Тростянецька, вул. Центральна (08:00–17:00)

с. Гавиноси вул. Вечірня, вул. Водопровідна, вул. Гавиноси, вул. Лугова, вул. Молодіжна, вул. Озерна, вул. Паркова, вул. Садова, вул. Соснова, вул. Стара Водопровідна, вул. Центральна, вул. Шкільна (08:00–17:00)

с-ще Новий Орач вул. Грушевського, вул. Перемоги, вул. Яблунева (08:00–19:00)

с. Одаї вул. Лесі Українки (08:00–19:00)

с-ще Окни вул. Героїв України (08:00–19:00)

с. Малаївці відключення з 08:00 до 19:00

с. Новосамарка вул. Диканька, вул. Молдованка, вул. Самарська, вул. Софінталь (08:00–19:00)

с. Іванівка вул. Виноградна, вул. Вишнева, вул. Лісна, вул. Лісова (08:00–19:00)

с. Олександрівка вул. Одеська, вул. Польова, вул. Садова (08:00–19:00)



