Перед введением графика отключения света в Харьковской области на 12 ноября жителям советуют позаботиться о запасах электроэнергии для бытовых нужд.

График отключения света в Харьковской области на 12 ноября предусматривает плановые работы в Беляевском территориальном сообществе, передает Politeka.

АО «Харьковские электросети» сообщает о проведении профилактических работ на электросетях Беляевского территориального общества. Отключение электроэнергии произойдет 12 ноября 2025 года в период с 08:00 до 17:00.

В ходе плановых работ электроснабжение будет приостановлено в следующих населенных пунктах:

с. Шульское, Лозовский район ул. Ж/Д (1 отделение): дом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10–20, 22, 24, 30–32, 34, 37, 44, 46–47, 49–51, 55, 59, 61–64, 66–69, 66–69 ул. Железнодорожная: дом. 1–44, 46–48, 50–59, 61, 63–64, 66–69, 70–83 ул. Парковая: дом. 1–44, 46, 48, 6–9, 10–42 ул. Центральная: дом. 1-49, кв. 1, 3, 4, 50, кв. 1-8, 51, кв. 1–3, 52/2, 53–64, 66–70, 72–82 ул. Молодежная: дом. 1–8

с. Краснопавловское, Лозовский район ул. Степна: буд. 1–19, сад. сдел. 20

с. Федоровка ул. Дачно, ул. Охотничья (08:00–19:00)

с. Унтиловка ул. Унтиловка, ул. Шевченко (08:00–19:00)

с. Черная ул. Зеленая, ул. Солнечная ул. Черная ул. Юрия Пласкара, ул. Ярослава Мудрого (08:00–17:00)

с. Дигоры ул. Дигоры, ул. Озерная, ул. Радостная (08:00–17:00)

п. Сагайдак ул. Винницкая (08:00–17:00)

деревня Топали ул. Родниковая, ул. Калиновская, ул. Радужная, ул. Солнечная ул. Тополя, ул. Тростянецкая, ул. Центральная (08:00–17:00)

с. Гавиноси ул. Вечерняя, ул. Водопроводная, ул. Гавиносы, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Парковая, ул. Садовая, ул. Сосновая, ул. Старая Водопроводная, ул. Центральная, ул. Школьная (08:00–17:00)

пос. Новый Орач ул. Грушевского, ул. Победы, ул. Яблоневая (08:00–19:00)

с. Одаї ул. Леси Украинки (08:00–19:00)

с-волей Окни ул. Героев Украины (08:00–19:00)

с. Малаевцы отключение с 08:00 до 19:00

деревня Новосамарка ул. Диканька, ул. Молдова, ул. Самарская, ул. Софинталь (08:00–19:00)

с. Ивановка ул. Виноградная, ул. Вишневая, ул. Листная, ул. Лесная (08:00–19:00)

с. Александровка ул. Одесская ул. Полевая, ул. Садовая (08:00–19:00)



