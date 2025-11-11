Місцеві жителі мають знати про введення тимчасового графіка відключення газу на 12 листопада у Харкові, тож розповідаємо деталі.

Графік відключення газу на 12 листопада у Харкові охоплює низку вулиць, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", місцевим мешканцям варто бути уважними та заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами.

Графік відключення газу на 12 листопада у Харкові передбачає проведення технічних робіт у Слобідському районі. Цього дня фахівці виконуватимуть обслуговування системи газопостачання, тож частина домогосподарств залишиться без блакитного палива на певний час.

Незручності тимчасово терпітимуть мешканці таких адрес: вулиця Павленківська, усі будинки; Водолазька, усі будинки; в’їзд Павленківський, усі будинки; провулок Павленківський, усі будинки.

В’їзд Таранушенка, будинок 4; вулиця Урюпіна 2, 3, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 20; Ньютона 136, 136/9, 136/2, 136/12, 136/5, 136/13, 136/14, 136/4, 136/1, 136/7, 136-Г, 136-Б, 136-А, 136/10, 136-В, 136/3, 136/11, 136/8, 140; Горбанівська 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 27, 29.

Таранушенка 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 40, 46; Нансена 24; Кегичівська 1, 2, 4, 5, 6, 14, 16.

У "Газмережах" наголошують, що графік відключення газу на 12 листопада у Харкові може вплинути на роботу побутових приладів, тому варто заздалегідь підготуватись, щоб уникнути незручностей.

Після завершення технічних робіт працівники підприємства відновлять постачання лише після того, як матимуть доступ до всіх квартир і зможуть провести перевірку внутрішньобудинкової системи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому з жовтня доведеться повернути гроші.