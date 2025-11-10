Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує матеріальну підтримку, ремонт житла та соціальний супровід.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області націлена на підтримку людей, які опинилися у складних життєвих умовах, повідомляє Politeka.

Ініціатором цієї програми є благодійний фонд «Карітас», що реалізує проєкт, спрямований на відновлення житла та надання соціальної опіки літнім мешканцям. Основне завдання ініціативи полягає у ремонті будинків, пошкоджених унаслідок бойових дій. Зокрема, йдеться про оновлення дахів, заміну вікон, дверей, стін та покриттів, аби створити безпечні умови для проживання постраждалих.

У межах програми можуть брати участь жителі Харкова й Ізюму, чиї оселі залишилися придатними до експлуатації. Подання заяв можливе лише для громадян, які відповідають визначеним критеріям відбору. До таких категорій належать особи з інвалідністю, люди похилого віку, одинокі матері чи батьки, багатодітні родини, вагітні жінки та громадяни, котрі мають тяжкі хронічні хвороби.

Окремий напрям діяльності проєкту охоплює соціальний догляд за тими, хто потребує постійної уваги. Допомогу отримують самотні пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та важкохворі мешканці. Соціальні працівники проводять консультації, надають щоденну підтримку, допомагають із побутовими питаннями й створюють безпечне середовище для життя, сприяючи емоційній стабільності та психологічному спокою.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує матеріальну підтримку, ремонт житла та соціальний супровід. Програма дає змогу людям старшого віку, які постраждали від війни, відновити комфорт, отримати необхідну опіку й повернути відчуття впевненості в межах ініціативи Emergency Appeal, що сприяє підвищенню добробуту найуразливіших мешканців регіону.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому з жовтня доведеться повернути гроші.