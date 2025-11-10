Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​на поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях, сообщает Politeka.

Инициатором этой программы является благотворительный фонд «Каритас », реализующий проект, направленный на восстановление жилья и предоставление социальной опеки пожилым жителям. Основная задача инициативы состоит в ремонте домов, поврежденных в результате боевых действий. В частности, речь идет об обновлении крыш, замене окон, дверей, стен и покрытий, чтобы создать безопасные условия для проживания пострадавших.

В рамках программы могут участвовать жители Харькова и Изюма, чьи дома остались пригодными к эксплуатации. Подача заявлений возможна только для граждан, отвечающих определенным критериям отбора. К таким категориям относятся лица с инвалидностью, пожилые люди, одинокие матери или родители, многодетные семьи, беременные женщины и граждане, имеющие тяжелые хронические болезни.

Отдельное направление деятельности проекта охватывает социальный уход за нуждающимися постоянного внимания. Помощь получают одинокие пенсионеры, внутренне перемещенные лица и тяжелобольные жители. Социальные работники проводят консультации, оказывают ежедневную поддержку, помогают с бытовыми вопросами и создают безопасную среду для жизни, способствуя эмоциональной стабильности и психологическому покою.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет материальную поддержку, ремонт жилья и социальное сопровождение. Программа позволяет людям старшего возраста, пострадавшим от войны, восстановить комфорт, получить необходимую опеку и вернуть чувство уверенности в рамках инициативы Emergency Appeal, способствующей повышению благосостояния самых уязвимых жителей региона.

