Местные жители должны знать о введении временного графика отключения газа на 12 ноября в Харькове, рассказываем детали.

График отключения газа на 12 ноября в Харькове охватывает целый ряд улиц, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", местным жителям следует быть внимательными и заранее перекрыть краны перед газовыми приборами.

График отключения газа на 12 ноября в Харькове предусматривает проведение технических работ в Слободском районе. В этот день специалисты будут выполнять обслуживание системы газоснабжения, поэтому часть домохозяйств останется без голубого топлива на время.

Неудобства будут временно терпеть жители таких адресов: улица Павленковская, все дома; Водолажская, все дома; въезд Павленковский, все дома; переулок Павленковский, все дома.

Въезд Таранушенко, дом 4; улица Урпина 2, 3, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 20; Ньютона 136, 136/9, 136/2, 136/12, 136/5, 136/13, 136/14, 136/4, 136/1, 136/7, 136-Г, 136-Б, 136-А, 3 136/11, 136/8, 140; Горбановская 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 27, 29.

Таранушенко 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 3 Нансена 24; Кегичевская 1, 2, 4, 5, 6, 14, 16.

В "Газсетях" отмечают, что график отключения газа на 12 ноября в Харькове может повлиять на работу бытовых приборов, поэтому следует заранее подготовиться, чтобы избежать неудобств.

После завершения технических работ работники предприятия возобновят поставки только после того, как будут иметь доступ ко всем квартирам и смогут провести проверку внутридомовой системы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: кому из пожилых людей дают гуманитарные наборы и другую помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, как получить "седьмую" выплату.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому с октября придется вернуть деньги.