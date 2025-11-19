Дефицит растительного масла в Харьковской области связан со сложными условиями выращивания подсолнечника, а повышение затрат становится основным фактором возможного подорожания.

Дефицит масла в Харьковской области стал заметен из-за снижения поставок сырья из южных районов, где длительная засуха резко изменила ситуацию в аграрном секторе, сообщает Politeka.

По данным профильных специалистов, именно погодные условия и последствия боевых действий стали главными факторами нынешних трудностей, связанных с нехваткой.

В прошлом сезоне Николаевщина и Херсонщина потеряли значительную часть урожая подсолнечника. Высокая температура, нехватка осадков и повреждение земель повлекли за собой падение урожайности, а часть площадей вообще осталась непригодной для уборки. В некоторых районах растения не сформировали полноценные головки, поэтому фермеры переходили к подготовке почвы под другие культуры.

В Херсонской области собирают лишь около шести центнеров с гектара. Состояние почв ухудшается из-за глубоких трещин и пересыхания верхнего слоя. Отдельные территории остаются заминированными, что усложняет работу хозяйств и задерживает восстановление полного цикла. Мощности компаний разрешают создавать достаточные размеры, но нехватка сырья сдерживает стабильность рынка.

В настоящее время литр масла стоит 80–90 гривен. Аналитики допускают, что в следующем году стоимость может достигнуть ста гривен из-за роста расходов и логистических нагрузок. Несмотря на это, дефицит на полках не прогнозируется, ведь общее производство все еще превышает внутренний спрос.

