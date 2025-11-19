Организаторы подчеркивают, что реализация проекта гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области создаст комфортные условия для проживания.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области стартует по инициативе благотворительного фонда "Каритас", сообщают организаторы, сообщает Politeka.

Программа включает внутренне перемещенных лиц, местных жителей и людей во временных пунктах, которые нуждаются в поддержке для подготовки к зиме.

Проект «Гуманитарное реагирование на критические нужды пострадавших от войны в 2025-2026 годах» предусматривает многосекторную помощь. Основная цель – обеспечить базовые потребности и поддержать жизнестойкость в холодный период.

Помощь будет оказываться внутренне перемещенным лицам, местным жителям, пострадавшим от войны, и людям во временных точках пребывания. Приоритет получают пенсионеры старше 60 лет, граждане с инвалидностью, хроническими или тяжелыми болезнями, беременные, матери с детьми младше трех лет и многодетные семьи.

В разных общинах поддержка выглядит по-разному. В Синельниковском районе и Славянском обществе предоставляют топливные брикеты. В Никопольском районе (села Заря и Пригородное) предусмотрены гранты на коммунальные услуги. В селе Покровское и Марганецкой общине также снабжают топливом.

Организаторы подчеркивают, что реализация проекта гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области создаст комфортные условия для проживания и обеспечит тепло и безопасность для семей на протяжении всего зимнего сезона.

Кроме того, в Днепре люди пенсионного возраста также могут устроиться на работу и получать достойную зарплату. Среди интересных вариантов работы для пенсионеров в Днепре на сайте work.ua есть вакансия водителя с собственным авто у компании SOHO Company. Есть и другие предложения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.