Дефіцит овочів у Дніпропетровській області впливає на ціни на картоплю, моркву та цибулю, прогнозують аналітики, повідомляє Politeka.

Причиною зростання вартості фахівці називають неврожай у регіоні через посуху та підвищення податків.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка повідомив, що середня ціна картоплі на гуртовому ринку коливається від 19 до 22 гривень за кілограм, тоді як у супермаркетах вона вже досягає 30–35 грн. Прогноз на зиму – 50–55 грн за кілограм, і навіть 60 гривень у реалістичному сценарії.

Причиною подорожчання став твердий ґрунт, що ускладнив збір врожаю в Центральній та Східній Україні. Деякі площі картоплі ще тільки дозбираються, а це обмежує сезонне зниження розцінок. Посуха також вплинула на моркву та інші овочі з відкритого ґрунту, тоді як цибуля зараз доступна в достатній кількості.

Крім природних чинників, на вартість впливають підвищення податків, дорожчання пального та логістичних послуг.

Морква та цибуля поки не демонструють рекордного подорожчання. Вартість цибулі на гуртовому ринку становить близько 15 грн за кілограм, а у супермаркетах – до 20 грн. Морква коливатиметься між цими показниками, а картопля залишається найбільш уразливою до коливань.

Аналітики зазначають, що населення продовжує купувати овочі навіть за високими цінами, проте зростання податків і військового збору змушує людей більш економно планувати покупки.

Дефіцит овочів у Дніпропетровській області у поєднанні з сезонними та економічними факторами, ймовірно, утримає ціни на високому рівні до кінця зимового сезону, прогнозують експерти.

До слова, експерти зазначають, що нестачі фруктів не очікується.

