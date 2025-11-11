Дефицит овощей в Днепропетровской области в сочетании с сезонными и экономическими факторами, по всей вероятности, удержит цены на высоком уровне до конца зимнего сезона.

Дефицит овощей в Днепропетровской области влияет на цены на картофель, морковь и лук, прогнозируют аналитики, сообщает Politeka.

Причиной роста стоимости специалисты называют неурожай в регионе из-за засухи и налогов.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка сообщил, что средняя цена картофеля на оптовом рынке колеблется от 19 до 22 гривен за килограмм, в то время как в супермаркетах он уже достигает 30–35 грн. Прогноз на зиму – 50–55 грн за килограмм, а также 60 гривен в реалистическом сценарии.

Причиной удорожания стала твердая почва, что усложнило сбор урожая в Центральной и Восточной Украине. Некоторые площади картофеля еще только добираются, а это ограничивает сезонное понижение расценок. Засуха также повлияла на морковь и другие овощи из открытого грунта, тогда как лук сейчас доступен в достаточном количестве.

Кроме природных факторов, на стоимость влияют повышение налогов, подорожание горючего и логистических услуг.

Морковь и лук пока не показывают рекордного подорожания. Стоимость лука на оптовом рынке составляет около 15 грн. за килограмм, а в супермаркетах – до 20 грн. Морковь будет колебаться между этими показателями, а картофель остается наиболее уязвимым к колебаниям.

Аналитики отмечают, что население продолжает покупать овощи даже по высоким ценам, однако рост налогов и военного сбора заставляет людей экономнее планировать покупки.

Дефицит овощей в Днепропетровской области в сочетании с сезонными и экономическими факторами, по всей вероятности, удержит цены на высоком уровне до конца зимнего сезона, прогнозируют эксперты.

К слову, эксперты отмечают, что недостатка фруктов не ожидается.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.