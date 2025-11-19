Продолжается регулярная выдача бесплатных продуктов для пенсионеров и других уязвимых категорий населения в Харькове.

В Харькове продолжается реализация социальной инициативы, в рамках которой пенсионеры и другие уязвимые категории населения могут получить бесплатные продукты, сообщает Politeka.net.

Помощь оказывает общественная организация «Еда Харьковчанам», а раздача производится в определенные дни.

Проект работает на постоянной основе и осуществляется при поддержке местных структур социальной защиты. Благодаря этому получить бесплатные продукты в Харькове могут не только пенсионеры, но и многодетные семьи, пожилые люди и другие социально уязвимые категории населения.

Ежемесячно благотворители формируют свертки, в которые входят основные продукты питания и товары первой необходимости. Обычно в набор входят крупы, макароны, сахар, растительное масло, чай, консервы, а также средства гигиены и другие необходимые вещи. Такая поддержка позволяет частично покрыть базовые потребности семей и улучшить их благополучие в сложной ситуации.

Для получения бесплатных продуктов заявителям обязательно необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию. Это можно сделать через официальные страницы организации в социальных сетях или на их вебсайте. После подачи анкеты каждому сообщают точную дату, время и место выдачи продуктов.

Актуальная информация о графике раздачи и новых наборах также публикуется в Telegram-канале организации. Чтобы подключиться к нему, необходимо оставить заявку и дождаться, пока администратор добавит пользователя к каналу. Обычно это происходит в течение нескольких часов.

Выдача продуктовых наборов осуществляется исключительно в автономном режиме — отправка почтой или курьерскими службами не предусмотрена. При получении помощи заявители должны иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность. Если человек не может прийти лично, получить пакет может его представитель — при условии предоставления письменного подтверждения полномочий.

