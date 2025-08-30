Предложения и замечания по повышению цен на отопление в Полтавской области принимаются в течение 7 дней по адресу предприятия.

Повышение цен на отопление в Полтавской области анонсировало Лубнытеплоэнерго, сообщает Politeka.

Информацию об этом предприятии обнародовало на официальном сайте.

С 1 октября 2025 года ОКППГТ «Лубнитеплоэнерго» планирует повысить цены на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку для разных категорий потребителей.

Согласно ст. 20 Закона Украины «О теплоснабжении» установленные расценки должны покрывать все экономически обоснованные расходы предприятия и регулируются органами местного самоуправления. Текущий уровень возмещения себестоимости составляет 76,1%.

Формирование тарифов осуществляется в соответствии с постановлением КМУ № 869 от 01.06.2011 г., определяющим порядок установления стоимости услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды. Плановые расходы на производство и транспортировку тепла рассчитаны отдельно для населения, бюджетных учреждений и других потребителей.

Основными факторами изменения расценок стали повышение стоимости природного газа, электроэнергии, водоснабжения, водоотвода и материальных ресурсов. Так, для населения плановая цена на природный газ составляет 6183,33 гривен/тыс. м³ (без НДС), а для бюджетных учреждений и других потребителей – 13658,33 гривен/тыс. м³. Стоимость электроэнергии для технологических нужд выросла на 192% для населения и на 24% для других категорий.

Важно это тарифы для тепловых предприятий и производства тепла, а не для бытовых счетчиков.

Себестоимость водоснабжения и водоотвода также возросла: в г. Лубны – соответственно 19,98 грн/м³ и 28,07 в г. Пирятин – 22,46 и 29,30. Двухставочные тарифы включают условно-переменную часть, компенсирующую расходы на газ и электроэнергию, и условно-постоянную часть, покрывающую производство, транспортировку и поставку тепла.

Для населения условно-сменная часть расценок на тепловую энергию составит 1613,51 грн/гкал, месячная абонентская плата - 176915,52 грн/гкал/ч. На горячую воду без учета ЦТП тариф составит 187,19 грн/м³, с учетом затрат на содержание и ремонт – 212,65. Для бюджетных учреждений и других потребителей цены также определены отдельно.

Предложения и замечания по удорожанию отопления в Полтавской области принимаются в течение 7 дней по адресам предприятия в г. Лубны и г. Полтава или по электронной почте lubtep@ukr.net .

Более подробную информацию можно узнать на сайте Лубнытеплоэнерго.

