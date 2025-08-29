Выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 сентября предоставляются наиболее уязвимым категориям граждан при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.

Финансовая помощь осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №709, регламентирующим порядок предоставления государственной поддержки лицам, вынужденным покинуть дома в результате войны.

Денежные средства ежемесячно перечисляются на счета Сбербанка, а график финансирования определялся ранее Министерством социальной политики 15 и 28 числа. После 1 июля 2025 функции назначения и выплат переданы Пенсионному фонду Украины, что может влиять на сроки поступления помощи.

Право на финансовую поддержку имеют лица, уехавшие с территорий активных или бывших боевых действий, люди с поврежденным или непригодным для проживания жильем, а также дети, рожденные у внутренне перемещенных лиц, официально зарегистрированных как ВПЛ. Размер ежемесячных выплат составляет 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен для других категорий переселенцев.

Помощь назначается на шесть месяцев с месяца подачи заявления, но общий срок не превышает 12 месяцев. По окончании первого периода финпомощь можно продлить еще на шесть месяцев, если в составе семьи есть несовершеннолетние дети, люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, многодетные семьи, лица, которые ухаживают за людьми с инвалидностью или детьми с инвалидностью, граждане, проходящие лечение или реабилитацию после ранения, полученного 3 лет, которые учатся на дневной форме и не создали свою семью.

Следовательно, выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 сентября обеспечивают системную поддержку внутренне перемещенным лицам и помогают наиболее уязвимым категориям граждан.

