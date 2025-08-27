Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области доступно в Полтаве и Градижске.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предлагают владельцы частных домов в разных населенных пунктах, сообщает Politeka.

Актуальные предложения публикует сайт Допомагай .

В городе Полтава, по улице Драгоманова, доступны два места для матери с ребенком. Проживание бесплатное, предусмотрено питание и средства гигиены. Коммунальные платежи платить не нужно. Дом расположен в спокойном районе, где отсутствуют прилеты. В доме есть все удобства, собственный двор, а для малышей оборудованы качели, батут и летний надувной бассейн. Для связи владельцы советуют писать сообщения в вайбер.

Еще одно предложение находится в Полтаве, на переулке Тупой. В частном доме с садом и огородом предлагается отдельная большая комната. Хозяева хотят предоставить жилье аккуратным, порядочным людям: женщине или супружеской паре. В доме уже проживает пожилая женщина, которая сама ухаживает за собой, но имеет частичные пороки памяти. Условия обитания предусматривают частичные удобства. Контактный номер телефона указан в сообщении для тех, кто заинтересован в заселении.

Также в Градижске, Глобинский район, есть возможность сразу поселиться в доме, ранее принадлежавшем бабушке владельцев. Женщина умерла в начале августа 2025 года, поэтому жилье осталось свободным. Ожидается, что новые жители будут оплачивать коммунальные услуги и ухаживать за старой собакой. Дом не современный, но опрятный: обустроенные кухня, туалет, гостиная и спальня. Общее количество мест – четыре.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области доступно в Полтаве и Градижске. Каждое из предложений имеет разные условия, однако общим является то, что переселенцам предоставляется возможность безвозмездного проживания в частных домах на любой срок.

