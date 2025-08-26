Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 28 по 30 августа в Полтавской области.

Введен график отключения света с 28 по 30 августа в Полтавской области, ведь запланированы масштабные ремонтные работы, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах региона.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому был составлен график отключения света с 28 по 30 августа в Полтавской области. Ограничения будут введены 28 августа 2025 года. Время: с 08:00 до 17:00.

Перерывы в электроснабжении в этот день будут в городе Горишние Плавные по ул. Казачья, 2-40 и пер. Гончарова.

В пятницу, 29 числа, выполнение работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме по капитальному ремонту) коснется нескольких населенных пунктов региона. Так, с 8:00 до 17:00 не будет электроэнергии в пгт. 13, 14, 18).

Кроме этого, ограничения произойдут в населенном пункте Петровка на улицах:

Нова (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 27),

Спортивная (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20),

Шевченко (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

Лермонтова, 7,

Совхозная, 23, 25.

Причины отключения: выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР.

В субботу, 30 числа, с 8 до 20 часов без света останутся в селе Андрюши на ул.:

Заярская (б. 10, 12),

Кооперативный (б. 1, 2),

Космонавтив (б. 1, 2, 3, 10, 48),

пер.Луговый (б. 4, 6, 8, 14),

Мыру (стр. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),

Новоселив (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

Также из-за выполнения труда по техническому обслуживанию электросетей электроэнергия будет отсутствовать в Бреусовке по ул.:

пер.Будивельный (б. 1, 7, 8, 22, 26, 29, 31, 32),

пер.Бузковый (б. 50, 54, 55, 56, 58, 59, 62),

Вишнева (б. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 35, 40, 42, 44, 46, 58, 60б/н под60)

Затышна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 44 48, 50, 53, 68),

Козацкий (б. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21, 22),

Молодежная (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 35, 4

Незалежности (б. 1, 2, 12, 36, 44, 46, 69),

Нова (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35),

Олеся Гончара (б. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 4, 4 51),

Перемогы (б. 2, 4, 6, 7, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 6 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 79),

Пивденный (б. 2, 3, 5, 6, 8),

Садова (б. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 39, 45ОП45, 54, 58),

Степова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 50, 53, 63, 67, 69, 70, 71),

Церковная (б. 5, 6, 14, 18, 20, 22, 26/29, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 60, 63, 6)

