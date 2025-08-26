Введен график отключения света с 28 по 30 августа в Полтавской области, ведь запланированы масштабные ремонтные работы, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в нескольких общинах региона.
В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому был составлен график отключения света с 28 по 30 августа в Полтавской области. Ограничения будут введены 28 августа 2025 года. Время: с 08:00 до 17:00.
Перерывы в электроснабжении в этот день будут в городе Горишние Плавные по ул. Казачья, 2-40 и пер. Гончарова.
В пятницу, 29 числа, выполнение работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме по капитальному ремонту) коснется нескольких населенных пунктов региона. Так, с 8:00 до 17:00 не будет электроэнергии в пгт. 13, 14, 18).
Кроме этого, ограничения произойдут в населенном пункте Петровка на улицах:
- Нова (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 27),
- Спортивная (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20),
- Шевченко (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)
- Лермонтова, 7,
- Совхозная, 23, 25.
Причины отключения: выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР.
В субботу, 30 числа, с 8 до 20 часов без света останутся в селе Андрюши на ул.:
- Заярская (б. 10, 12),
- Кооперативный (б. 1, 2),
- Космонавтив (б. 1, 2, 3, 10, 48),
- пер.Луговый (б. 4, 6, 8, 14),
- Мыру (стр. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),
- Новоселив (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),
- Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).
Также из-за выполнения труда по техническому обслуживанию электросетей электроэнергия будет отсутствовать в Бреусовке по ул.:
- пер.Будивельный (б. 1, 7, 8, 22, 26, 29, 31, 32),
- пер.Бузковый (б. 50, 54, 55, 56, 58, 59, 62),
- Вишнева (б. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 35, 40, 42, 44, 46, 58, 60б/н под60)
- Затышна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 44 48, 50, 53, 68),
- Козацкий (б. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21, 22),
- Молодежная (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 35, 4
- Незалежности (б. 1, 2, 12, 36, 44, 46, 69),
- Нова (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35),
- Олеся Гончара (б. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 4, 4 51),
- Перемогы (б. 2, 4, 6, 7, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 6 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 79),
- Пивденный (б. 2, 3, 5, 6, 8),
- Садова (б. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 39, 45ОП45, 54, 58),
- Степова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 50, 53, 63, 67, 69, 70, 71),
- Церковная (б. 5, 6, 14, 18, 20, 22, 26/29, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 60, 63, 6)
Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 28 по 30 августа в Полтавской области.
