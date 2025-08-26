Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 28 по 30 серпня в Полтавській області.

Введено графік відключення світла з 28 по 30 серпня в Полтавській області, адже заплановано масштабні ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у декількох громадах регіону.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Тому було складено графік відключення світла з 28 по 30 серпня в Полтавській області. Обмеження введуть 28 серпня 2025 року. Час: з 08:00 до 17:00.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть в місті Горішні Плавні на вул. Козацька, 2-40 та пров. Гончарова.

У п'ятницю, 29 числа, виконання робіт, пов’язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) торкнеться декількох населених пунктів регіону. Так, з 8:00 до 17:00 не буде електроенергії у смт.Скороходове за адресами: Стрілець (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) та Стрілецька (б. 3 А, 6, 7, 10, 13, 14, 18).

Крім цього обмеження стануться в населеному пункті Петрівка на вулицях:

Нова (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 27),

Спортивна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32)

Лермонтова, 7,

Радгоспна, 23, 25.

Причини вимкнення: виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР.

У суботу, 30 числа, з 8 до 20 години без світла залишаться у селі Андрійки на вул.:

Заярська (б. 10, 12),

Кооперативний (б. 1, 2),

Космонавтів (б. 1, 2, 3, 10, 48),

пров.Луговий (б. 4, 6, 8, 14),

Миру (б. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),

Новоселів (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

Також через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж електроенергія буде відстуньою у Бреусівка на вул.:

пров.Будівничий (б. 1, 7, 8, 22, 26, 29, 31, 32),

пров.Бузковий (б. 50, 54, 55, 56, 58, 59, 62),

Вишнева (б. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 35, 40, 42, 44, 46, 58, 60б/н под60),

Затишна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 53, 68),

Козацький (б. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21, 22),

Молодіжна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 35, 40),

Незалежності (б. 1, 2, 12, 36, 44, 46, 69),

Нова (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35),

Олеся Гончара (б. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 49, 51),

Перемоги (б. 2, 4, 6, 7, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 79),

Південний (б. 2, 3, 5, 6, 8),

Садовий (б. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 39, 45ОП45, 54, 58),

Степова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 50, 53, 63, 67, 69, 70, 71),

Церковна (б. 5, 6, 14, 18, 20, 22, 26/29, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 60, 63, 64, 65).

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 28 по 30 серпня в Полтавській області.

