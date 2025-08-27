Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне у Полтаві та Градизьку.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують власники приватних будинків у різних населених пунктах, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції публікує сайт Допомагай.

У місті Полтава, на вулиці Драгоманова, доступні два місця для матері з дитиною. Проживання безоплатне, передбачено харчування та засоби гігієни. Комунальні платежі сплачувати не потрібно. Будинок розташований у спокійному районі, де відсутні прильоти. У помешканні є всі зручності, власне подвір’я, а для малечі обладнано гойдалку, батут і літній надувний басейн. Для зв’язку власники радять писати повідомлення у вайбер.

Ще одна пропозиція розташована у Полтаві, на провулку Тупий. У приватному будинку з садом і городом пропонується велика окрема кімната. Господарі хочуть надати житло акуратним, порядним людям: жінці або подружній парі. У будинку вже мешкає літня жінка, яка сама доглядає за собою, але має часткові вікові вади пам’яті. Умови проживання передбачають часткові зручності. Контактний номер телефону вказаний у повідомленні для тих, хто зацікавлений у заселенні.

Також у Градизьку, Глобинський район, є можливість одразу поселитися у будинку, який раніше належав бабусі власників. Жінка померла на початку серпня 2025 року, тож житло залишилося вільним. Очікується, що нові мешканці оплачуватимуть комунальні послуги та доглядатимуть за старим собакою. Будинок не сучасний, проте охайний: облаштовані кухня, туалет, вітальня та спальня. Загальна кількість місць – чотири.

Отже, безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне у Полтаві та Градизьку. Кожна з пропозицій має різні умови, проте спільним є те, що переселенцям надається можливість безоплатного проживання у приватних будинках на будь-який термін.

